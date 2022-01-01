Üye Girişi
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR - Son Dakika

5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR

01.01.2022 15:45

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının etrafındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının etrafındaki kaçak yapıların yıkım çalışmaları sürüyor. Daha önce 300 yapının yıkıldığı surlarda 5'inci etap çalışmaları kapsamında 100 yapının daha yıkımına başlandı.

Sur ilçesinde bulunan ve tahrip olmuş bölümleriyle ilgili restorasyon çalışmalarının devam ettiği 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının dış kısmındaki surlara bitişik 100 yapının yıkımının 5'inci etap çalışmaları 'Tarihi surlarda diriliş başlıyor' sloganıyla başladı. 5 Ağustos 2021'de kamulaştırma çalışmasının başladığı tarihi surları önceki etap çalışmalarında toplamda 300 yapı yıkıldı. Kamulaştırma ve boşaltma çalışmasının ardından surlar gün yüzüne çıkacak.

'SURLAR YENİDEN DİRİLİYOR'

Vali Münir Karaloğlu, kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü alanda inceleme yaptı. Vali Karaloğlu'na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile kamu kurumlarının müdürleri de eşlik etti. Yeni yılda yarım kalan yatırımların aksatılmadan bitirilmesi için çalışmaları devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, 'Her şeyden önce şehrine ve şehrinin mirasına sahip çıkan bize, surlar konusunda talepte bulunan Diyarbakırlılara teşekkür ederim. Bu bölgede çalışıyoruz. Benusen Vadisi'nde çalışıyoruz. İnsanların oturdukları evlerde onlarla oturup, anlaşıp helalleşiyoruz. Bize yardımcı oluyorlar. Şu ana kadar bu bölgede sorunla karşılaşmadık. Bizimle iş birliği yapan bölgede değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim' dedi.

'15 YILDIR YIKIM KARARI OLMASINA RAĞMEN EL SÜRÜLMEMİŞ'

Surların etrafındaki kaçak yapılar için 15 yıldır yıkım kararı olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, 'Kimse el sürmemiş, Bölge sit alanı. Ama imarsız kamu alanlarına kaçak yapılar yapmışlar. Bu bölgenin kaçak yapılardan temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. 5'inci etap çalışmalarında 100 kaçak yapı yıkılacak. Daha önce 300 yapının yıkımı gerçekleşmişti. Şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış sadece kötülükten ve o işlerden anlayan, fitne ve dedikodu yapan, bozgunculuk çıkaran bir güruh da var maalesef. Onlar da iftira, dedikodu ve yaptığımız her işle, söylediğimiz her söze mukabil kötülük üretmeye devam ettiler. Ama bizim moralimizi de motivasyonumuzu da bozmaya gücünüz yetmez' diye konuştu.

Kamulaştırma ve kaçak yıkım çalışmalarının Çevre Şehirlik ve İklim Bakanlığı'nın desteği ile Büyükşehir Belediyesi'nce yapıldığını belirten Vali Karaloğlu, iç turizmde Diyarbakır için önemli yoğunluk yaşandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başlandı.

5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR
5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR

YORUMLAR
500

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Münir Karaloğlu, Kamulaştırma, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR - Son Dakika


Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı         
16:16
Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç kameralara yansıdı Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç kameralara yansıdı         
16:03
Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi         
15:47
Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş         
14:35
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50
MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü         
12:08
İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı         
12:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09

Son Dakika Haberleri
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:11 Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayi sahibi: Kendime çıkmış gibi seviniyorum
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
15:46 Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi
15:20 Selen Görgüzel yine gündem oldu! Sadece zincirlerden oluşan elbiseyle sahneye çıktı
15:19 Sosyal medya elektrik zammını konuşuyor! İşte gelen tepkiler
15:18 Çalışanlar bunu merak ediyor! İşte 2022 yılındaki resmi ve dini bayramlar
14:49 Yılbaşı gecesi yaşanan yol kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar saniye saniye kamerada
14:41 Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı
14:35 Köprülerde çift yönlü ücretlendirme yapılacak sistem, yıllar önce "Güvenlik" nedeniyle kurulmuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 16:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: 5 BİN YILLIK DİYARBAKIR SURLARININ ÇEVRESİ KAÇAK YAPILARDAN TEMİZLENİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement