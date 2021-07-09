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5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu - Son Dakika

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu

09.07.2021 20:12

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı 9-11 Temmuz tarihlerinde Adana'nın incisi Yumurtalık sahil kentinde 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu

2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı

ADANA - 9-11 Temmuz tarihlerinde Adana'nın incisi Yumurtalık sahil kentinde 2. Yumurtalık Uluslararası Kültür Turizm ve Sanat Festivali coşkuyla başladı.

Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği tarafından Yumurtalık Kaymakamlığı ev sahipliğinde, yumurtalık belediyesi ve Adana büyükşehir belediyesinin destekleri düzenlenen 3 gün sürecek olan festival açılış kurdelesinin kesilmesi ve konuşmalar ile başlatıldı.

Adana Büyükşehir belediyesi orkestrasının saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan festival etkinlikleri pandemi tedbirleri ile kutlanırken açılış konuşmalarında kentin 5 bin yıllık tarihi ve su sporlarında Adana'nın gözde ilçesi olmasına değinildi.

Festivale Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik, Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürvekili İbrahim Çolak, İlçe Jandarma Komutanı Abdulselam Sevinç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

" İpekyolu'nun Akdeniz'e açılan kapısıdır yumurtalık"

Kenan Güvenoğlu parkı festival alanında açılış konuşmasını yapan Yumurtalık Turizmi Geliştirme ve Çevreyi Koruma Derneği Başkanı ve Festival Yürütme Komitesi Başkanı Volkan Tarık Çay, 5 bin yıllık tarih kokan kentin Akdeniz'in İpekyolu'na açılan kapısı olduğunu ifade ederek "İlki 2019 yılında gerçekleştirilen festivalimizde bu yıl pandemi nedeni ile ertelediğimiz sürecin ardından ikincisini düzenliyoruz. 5 bin yıllık tarihi kentin üzerinde yaşıyoruz. Şuan Türkiye'nin en ucra köşesidir ama çok büyük bir merkezdir. 5 bin yıllık tarihin üzerinde oturmaktadır. .İpekyolu'nun Akdeniz'e açılan kapısıdır. Dünyanın en önemli dört sağlık merkezinden bir tanesidir. Türki'de ilk organ naklinin yapıldığı yerdir. Yumurtalık binlerce kulu bir arada barındıran lagün dür. İpek yolunun Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu anlatamadık aktaramadık. Eğer başkalarından bizler medet umsaydık kurtuluş savaşını yapamazdık. Muazzam bir ekip olduk, belediye başkanımız yeniliklere açık büyükşehir belediyemizde tam destek aldık ve enerjimiz yüksek. Akdeniz'de ikinci olan tescillenen zeytin yağımız var" dedi.

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ilçenin susporlarının merkezi olma yolunda büyük projelere imza attıklarını ifade ederek " Antikçağdan kalan tarihi ve kültürel bir zenginlik ilçemiz. Deniz turizminde 55 kilometrelik sahilimiz var. Yumurtalık lagünü, Süleyman kulemiz, kız kalemiz ile tarihi ve doğal değerlere sahip. Deniz turizmde önemli sayıda vatandaşımızı ilçede ağırlamaktayız. Cumhurbaşkanımız destekleri Çukurovakalkınma ajansı valiliğimiz ve yerel yönetimimiz ile Haylazlı sahilimizde uçurtma sörfü ön plana çıkmakta. Sayın valimiz önderliğinde Haylazlı su sporları merkezimi projemiz kabul edildi. İlçemizi önemli bir çekim merkezi haline getirecektir. Bizlere destek veren Vali Süleyman Elban olmak üzere tüm katılımcı kurum ve kuruşlarımıza kadın kooperatifimize çok teşekkür ediyoruz. Akdeniz'in incisine hep birlikte güzel festival olacağına inanıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Sosyal İşler daire Başkanı Mahmut Göğebakan Adana'nın festivaller şehri olduğunu ifade etti. Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Firik " milattan önce yüzyıllara dayana n geçmişi ile bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Böyle bir ilçedeyiz. Festivalimiz ilimize ve ilçemize hayırlı olsun. 3 gün güzel bir gün geçireceğiz " diye konuştu.

Programa katılan Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz komşu ilçeyi yalnız bırakmak istemediklerini ifade ederek festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kadın kooperatiflerinin sergisi Yörük çadırı ve hediyelik eşya alında heyet gezerek çalışmaları yerinde incelediler.

5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu
5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu

Yumurtalık, Hisarcık, Festival, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 5 Bin yıllık ilçe Yumurtalık'ta festival coşkusu - Son Dakika


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