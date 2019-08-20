5 bin yıllık ! Piyasa değeri ise 5 milyon dolar
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Malatya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap ele geçirildi. Malatya İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Malatya'nın Darende
ilçesi Balaban
Mahallesi yakınlarında tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen bir otomobile operasyon düzenlendi. Otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda İbranice yazılı 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen ceylan derisine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu el yazması kitap ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserin piyasa değerinin 5 milyon dolar olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
(İHA)
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