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5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası - Son Dakika

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası

09.07.2021 23:14

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası Dr. Selim Engez: "Altın Gün'de yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna dair rivayetler var" 5 bin yıllık hacamat tedavisi ile ilgili bilgiler veren Dr.

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası

Dr. Selim Engez:

"Altın Gün'de yapılan hacamatın daha faydalı olduğuna dair rivayetler var"

KAYSERİ - 5 bin yıllık hacamat tedavisi ile ilgili bilgiler veren Dr. Selim Engez, rivayetlere göre hicri ayın 15'inin Salı gününe denk gelmesine 'Altın Gün' denildiğini ve bugün de hacamat tedavisinin daha faydalı olacağının rivayet edildiğini söyledi. Engez, Temmuz'un 27'sinin bu yılki Altın Günlerden biri olduğunu belirterek, hacamatın pratik ve zamandan kazandıran bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Hacamat tedavisinin vücutta birçok dengeyi sağlamak için yapıldığını söyleyen Selim Engez, "Burada Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları yapıyoruz. Bunlar içinde en önemlisi en çok yaptığımız hacamattır. Hacamat yaklaşık 5 bin yıllık bir tedavi yöntemidir. Peygamber efendimizden önce de vardı. Peygamber efendimizin hadislerinde de geçiyor. Özellikle hacamatı biz sağlıklı olmak için yapıyoruz. Hastalarımıza öneriyoruz hem tedavi amaçlı yapıyoruz tarama hacamatı dediğimiz bir uygulama var. Burada hacamatı sağlıklı olmak için, sağlıklı yaşamak için bir aşı gibi düşünüp, şu anda Covid-19 için nasıl aşı oluyorsak Covid-19 için en önemli şeyin aşı olduğunu biliyoruz. O anlamda biz hacamatı bir aşı gibi düşünerek özellikle 6 ayda bir veya 3 ayda bir hacamatın düzenli olarak yapılmasını hastalarımıza öneriyoruz" dedi.

Engez, 27 Temmuz'un Altın Gün olduğunu ve o gün yapılacak tedavinin daha faydalı olacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Halk arasında da bu soru çok soruluyor. Hacamatın altın günleri dediğimiz yıl içinde bazı günler var. Bu günler rivayetlere göre peygamber efendimizden gelen rivayetlere göre hicri ayın 15'i ile Salı günü aynı gün olmasına 'Altın Gün' diyoruz. Mesela 2021'de de bu ayın 27'sinde de Salı günü altın günüdür. Bugünde hacamat yapılmasının çok daha faydası olduğu rivayet ediliyor. Bu nedenle biz öneriyoruz. Daha sağlıklı olmak için daha fazla hastalıklardan kurtulmak için, daha az ağrılarımız olması, daha az başımızın ağrıması, tansiyonumuzun düşük olması yani yüksek tansiyonlar için, şekerimizin dengelenmesi için ben hacamatı şiddetle öneriyorum. Hacamatta şöyle bir şey var. Hacamat çok basit bir operasyondur. Basit bir işlemdir ama çok değerli bir işlemdir. Hasta hacamat olduktan sonra en fazla 15-20 dakika sürer. O hemen işine gidebilir, iş gücü kaybı olmaz. Bu nedenle hacamat çok değerli tedavi yöntemidir."

5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası
5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası

Koronavirüs, Peygamber, Altın, Salı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 5 bin yıllık tedavide 'Altın Gün' şifası - Son Dakika


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