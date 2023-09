5 BİN YILLIK YER ALTI YERLEŞİMİNDE \'DEFİNECİ\' TALANI

TOKAT'ın Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyü yakınlarında M.Ö. 3 binli yıllarda kayalar oyularak yapılan yeraltı yerleşim yeri definecilerin hedefi oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful, 2018 yılında kazı yapılan yerleşim yerinde tahribatla karşılaştıklarını belirterek, 'Define bulmak için giren kişiler oldukça fazla tahrip etmişler. Salonları moloz taşlarla doldurulmuş durumda. Aşırı derecede tahribat söz konusu. Daha geniş çaplı bir güvenlik oluşturulması gerekiyor" dedi. Köy muhtarı Halil Çelik ise yeraltı yerleşim yerinin turizme kazandırılması için destek istedi.

Artova ilçesine bağlı Boyunpınarı köyü Özündürük mevkisinde tepenin eteklerinde tarihi M.Ö. 3 binli yıllara uzanan ve kayalar oyularak yapılan iki katlı yeraltı yerleşim yeri tahrip edilmiş hali ile dikkat çekiyor. Köylüler tarafından bulunan yerleşim yerinin farklı boyutlarda 2 salonu bulunuyor. 70 santimlik dar bir girişe sahip olan ve 1 metre 30 santimlik koridordan geçilerek girilen yer, define avcılarının tahribatına uğrayarak zarar gördü. Bazı bölümleri moloz ile doldurulan yerleşim yerinin, korumaya alınarak turizme kazandırılması bekleniyor.

'AŞIRI TAHRİBAT SÖZ KONUSU'Bölgede 2018 yılında Kültür Bakanlığının izni ile arkeolojik yüzey araştırması yaptıklarını ifade eden Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şengül Dilek Ful, "Kazıyı 2018 yılında gerçekleştirdik. Biz yüzey araştırması yaptığımız sırada çok fazla tahribatla karşılaştık. Defineciler, kaçak kazı için girenler, burayı oldukça fazla tahrip etmişler. Şu anda moloz taşlarla doldurulmuş durumda. Bu yerleşim yerinin 3 salonu olduğu biliniyor. Ama şu anda 1 ve 2'inci salonları görebiliyoruz. 3'üncü salon tamamen molozlarla doldurulmuş. Aşırı derecede tahribat söz konusu, o yüzden en kısa zamanda oranın ele alınması gerekiyor. En azından temizlik çalışması, kazı çalışması ve daha geniş çaplı bir güvenlik oluşturulması gerekiyor. Biz Kültür Bakanlığının izni ile Tokat'ın birçok yerini gezdik. Gezdiğimiz her ilçesinde, her köyünde, her höyükte, tümbüste bu kaçak kazı ile ilgili belirtileri gördük" dedi.

'ŞEKLİNİ BOZDULAR'Boyunpınarı köyü Halil Çelik, 'Mağaramız çok eski ve tarihi eserdir. Milattan önce yapılmış. Bizim köy bölgeye ilk kurulduğu yıllarda bulunmuş. Eskiden mağaranın düzeni çok güzeldi. Burası çok güzeldi, bir iki yıl öncesine kadar çok temizdi. Define arayarak bu düzeni bozdular. Mağaranın şeklini bozdular. Biz ne kadar sahip çıkmaya çalışsak da başarılı olamadık. Jandarma da şimdi bu bölgeyi sit alanı olarak belirledi. Gece, gündüz geziyorlar. Ama mağaraya olan oldu. Tarihi yapıyı yıprattılar. Bu kazıları bir iki sene önce yaptılar. Biz o zaman jandarmaya da haber verdik. Geldi baktılar ama gelip gittikleri zaman kimseyi yakalayamadılar" dedi.

'İYİ BİR İŞÇİLİK YAPMIŞLAR'Yeraltı şehrinin yapılışına hayran kaldığını ifade eden Çelik, "O dönemlerde makine filan yokmuş, elleri ile yapmışlar. Kazmayla ya da balta gibi aletler mi kullandılar bilmiyorum ama yumuşak taş olduğu için bunu yontması kolay. Kazmayla rahatlıkla kazılabiliyor. Biz bu taşa kis diyoruz. Kis olduğu için oyulması kolay. Burayı yapan insanlar da mimarmış. Mağaranın şekline bakarsak insanlar gerçekten bir işçilik yapmışlar. Zaten buranın bir odasını toprakla doldurmuşlar. Üst kata çıktığımız yer kapanmış. Yukarıyı da kazdıkları için kapanmış. Eskiden buradan üst kata çıkıyorduk. Üst katında küçük bir tane havalandırması vardı. Şimdi dışarıdan büyütmüşler, oradan inip çıkıyorlar" diye konuştu.

Alanın korumaya alınması ve eski haline getirilmesini isteyen Çelik, "Burası eski haline gelirse bizim için iyi olur. Sahip çıkılırsa, müze gibi bir şey olursa, tarihi eser olarak değerlendirilirse giden gelen çok olur. Eski görünümünü kazanırsa memnun oluruz. Eski haline getirilirse burasının kapısını yaparız. Herkes istediği zaman gelip giremez. Muhtardan izin alarak, kontrol altında gelip gezebilirler" diye konuştu.