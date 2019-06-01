Son Dakika Haberleri: 5 bin yolcu orucunu D-100 karayolunda açtı
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5 bin yolcu orucunu D-100 karayolunda açtı

8 dakika önce

Tokat'ta Ramazan ayı boyunca iftariyelik ikramının yapıldığı Reşadiye'de toplamda 5 bin yolcu orucunu D-100 karayolunda açtı.

5 bin yolcu orucunu D-100 karayolunda açtı, System.String[]
Tokat'ta Ramazan ayı boyunca iftariyelik ikramının yapıldığı Reşadiye'de toplamda 5 bin yolcu orucunu D-100 karayolunda açtı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlçe Şubesi ve İlçe Müftülüğü tarafından her yıl Ramazan ayında iftara yolda yakalanan şoför ve yolculara iftariyelik dağıtımı yapılıyor. Bu yılda ilk oruç günüyle birlikte başlayan ikramlardan akşam ezanına karayolunda yakalanan oruçlu vatandaşlar faydalandı. Konuyla ilgili bilgi alınan Reşadiye Müftüsü Necmettin Saydan, "Müftülüğümüz ve TDV Reşadiye Şubesi tarafından D-100 karayolunda her Ramazan'da olduğu gibi bu Ramazan'da da iftariyelikler dağıttık. Arkadaşlarımız iftar vaktinde araçlarıyla seyreden vatandaşlarımıza bu ikramları verdiler. Günlük ortalama 150 kişinin istifade ettiği iftariyeliklerin bayram öncesinde sayısını arttırdık. Çünkü artık yollarda bayram trafiğinin de verdiği bir araç ve yolcu artışı var. Ortalama bu Ramazan'da 5 bin kişi bu hizmetten yararlandı diyebiliriz. Vatandaşlarımızın memnuniyetle yaptıkları geri dönüşler de bizi çok mutlu etti. İnşallah bu uygulamayı her yıl yapmaya devam edeceğiz. Tüm yolcularımıza kazasız belasız yolculuklar ve mutlu bayramlar diliyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
Tokat, Reşadiye, Güncel
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