5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı

MARDİN'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.

Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı. Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı. Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı. Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi.