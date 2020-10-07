5 bisikleti böyle çaldı yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

Adana'da park halindeki 5 bisikleti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikleti çalınan 5 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği yerlerde ve güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan incelemede bisikleti çalan kişinin Levent Y. (31) olduğu belirlendi.

Levent Y.'nin 20-26 Eylül tarihleri arasında hırsızlık yaptığı ve Hürriyet Mahallesine kaçtığı tespit edildi. Zanlıyı yapılan baskınla gözaltına alındı. Daha önceden de hırsızlıktan kaydı olduğunu belirlenen zanlının bisikletleri çalıp sürerek götürmesi de güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA