5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika
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5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

17.10.2022 16:29

KONYA'da 5 bisikleti çalıp satan Burak Elek (28), bir kafede çay içerken yakalandı.

KONYA'da 5 bisikleti çalıp satan Burak Elek (28), bir kafede çay içerken yakalandı.

Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı. İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

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Konya 3. sayfa haberi: Konya'da bisiklet hırsızı çay bahçesinde yakalandı Konya 3. sayfa haberi: Konya'da bisiklet hırsızı çay bahçesinde yakalandı Bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı Bisiklet hırsızlığı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika
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