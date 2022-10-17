Selçuklu ilçesinde farklı tarihlerde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 bisikleti çalanın Burak Elek olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi bir kafede çay içerken yakaladı. İfadesinde çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını söyleyen Elek, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.( DHA )

Kaynak: DHA

Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5 BİSİKLETİ ÇALIP SATTI, KAFEDE ÇAY İÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika

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