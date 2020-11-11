5. Bölge Birliği Başkanı Taşlı "En acı felaket" - Son Dakika

5. Bölge Birliği Başkanı Taşlı "En acı felaket"

11.11.2020 18:03
5. Bölge Birliği Başkanı Taşlı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Taşlı, "Ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır" ifadelerini kullandı.

12 Kasım 1999'da Düzce'de meydana gelen depremde şehirde bir çok kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi de evsiz kaldı. Meydana gelen depremin üzerinden 21 yıl geçti. Acılar hala tazeyken, 5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı bir mesaj yayınladı. Taşlı mesajında; "Düzce'de 21 yıl önce yaşanılan 7,2 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Bu büyük deprem sonrasında Devletimiz ve Milletimiz Birlik ve Beraberlik içinde hareket etmiş, yaraların sarılması için var gücüyle gayret göstermiştir. Ülkemiz özellikle bölgemiz deprem riski altındadır. Önemli olan doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve bu afetlerde can kaybının olmamasıdır. Bize düşen bu acı felaketi hiçbir zaman unutmamak ve bundan ders çıkararak yapılarımızı daha sağlıklı bir şekilde inşa etmektir. Bu vesile ile 12 Kasım 1999 Depreminin yıl dönümünde, böyle bir acının İlimizde ve Ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

5. Bölge Birliği Başkanı Taşlı En acı felaket

Kredi, Esnaf, Kasım, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5. Bölge Birliği Başkanı Taşlı 'En acı felaket' - Son Dakika


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