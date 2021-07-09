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5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor - Son Dakika

5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor

09.07.2021 10:00

5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor Osmaniye'de besici Ali Gönüler, kurbanlık almaya gelen müşterilerin koçla fotoğraf çektirmeden gitmediğini söyledi Osmaniye'de Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala satışa çıkan kurbanlıklar arasında yer alan 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor.

5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor

Osmaniye'de besici Ali Gönüler, kurbanlık almaya gelen müşterilerin koçla fotoğraf çektirmeden gitmediğini söyledi

OSMANİYE - Osmaniye'de Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala satışa çıkan kurbanlıklar arasında yer alan 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor. Boynuzlarından dolayı koçun dikkat çektiğini belirten besici Ali Gönüler, kurbanlık almaya gelen müşterilerin koçla fotoğraf çektirmeden gitmediğini söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışa çıkan kurbanlıklar alıcı bulmaya başladı. Osmaniye'de havaların sıcak olmasından dolayı kurbanlıklarını Zorkun Yaylası'nda satışa çıkaran besici Ali Gönüler'in kurbanlıkları içerisinde yer alan 5 boynuzlu koç da alıcısını bekliyor. Onlarca küçükbaş hayvan içerisinden eşsiz özelliğiyle kendisini fark ettiren koç kurbanlık almaya gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor. Kurbanlık almaya gelen müşterilerin 5 boynuzlu koçla fotoğraf çektirmeden gitmediklerini belirten Gönüler, koçun 5 boynuzlu olmasının Allah'ın bir lütfu olduğunu kaydetti.

"Kimisi fotoğrafını çekiyor kimisi hikayesini merak ediyor"

Boynuzlarından dolayı koçun muazzam bir görüntüsü olduğunu ifade eden besici Ali Gönüler, "Sürümüzün içerisinde bir tane koçumuz var. Bu koçumuzun özelliği 5 boynuzlu olması. Koçun 5 boynuzlu olması Allah'ın bir lütfu. Sürü içerisinde kendisini belli ettiği için kurbanlık almaya gelen müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Kimisi fotoğrafını çekiyor kimisi hikayesini merak ediyor. Bu koç aslında kendi sürümüzün içerisinde yetişmedi. Bu koçu biz satın aldık. Milyonda bir çıkar belki de 10 milyonda bir çıkar. Bize biraz da tesadüf oldu. Gerçekten de koçun muazzam bir görünüşü var. Normal hayvanlarda olmayan bir özellik var" diye konuştu.

"Satamazsak maalesef zor durum içerisindeyiz"

Açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili besici olarak memnun olduklarını ancak açıklanan fiyattan kurbanlık satamadıklarını ifade eden Gönüler, "Burası Zorkun Yaylası, burada kurbanlıklarımızı satıyoruz. Satışlarımız başladı. Kurbanlıklarımızı satabilirsek memnunuz. Satamazsak maalesef zor durum içerisindeyiz. Şu görünen malın yıllık bizlere maliyeti 2 bin 500 lira. Bu hayvana biz 2 bin 500 lira istediğimiz zaman yani direkt maliyetini söylediğimiz halde müşterilerimiz memnun olmuyor. Canlı kilo bize 35 liradan açıklandı ama bu fiyatı kurbanlık satışımız yok. Müşterilerimiz memnun değil biz üretici olarak açıklanan fiyattan memnun olsak da satışlarımız olmadığı için biz de memnun olamıyoruz" dedi.

5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı, Osmaniye, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor - Son Dakika


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