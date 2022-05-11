5. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali başladı - Son Dakika

Bursa Kent Konseyi tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Türk Dünyası" temasıyla düzenlenen 5. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla gerçekleştirilen festivalin açılış töreni, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festivale, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Yalova ve Zonguldak ile Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Macaristan ve Bosna Hersek'ten 80 sanat dalında 112 sanatçı eseriyle katıldı.

"Tarihi ve kültürü ile bütünleşen programlara imza atıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarihi ile büyüleyici bir yer olmasının yanında şehir kimliğini oluşturan kültürel değerlerinin sanat dünyasına ilmek ilmek işlendiği bir bölge olduğunu söyledi.

Bursa'nın sanayisi, kültür ve sosyal hayatı ile öne çıkmayı başarabilen, farklı etkinliklerle sosyokültürel hayatını sürekli zenginleştiren bir şehir olduğunu anlatan Aktaş, kültürel ve sanatsal değerleri sadece Türk milletine değil, tüm dünyaya bırakılacak miras olarak gördüklerini kaydetti.

Yöresel sanatları genç nesillere aktarmaya çalıştıklarını, tarihi ve kültürü ile bütünleşen programlara imza attıklarını dile getiren Aktaş, festivalde 7 ülkeden sanatçının eserlerini sergileme imkanı bulacağını belirtti.

Belediye Başkanı Aktaş, "80 stantta 22'si yurt dışından olmak üzere 112 ustamız atölye çalışmaları ve gösterilerle unutulmayacak bir festival yaşatacak. Ayrıca 80 sanat dalından 2 binin üzerinde eser de sanatseverlerle buluşmuş olacak. Bunlar bizim geleceğimiz, bunlar bizim her şeyimiz." diye konuştu.

Stantlar 5 gün açık kalacak

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, geleneksel sanatların kültürün nesilden nesile aktarılmasında büyük rolü bulunduğunu hatırlattı.

Geleneksel sanatları yaşatmaya ve tanıtmaya çalışan ustaların eserlerinin bu festivalde sergileneceğini dile getiren Raev, TÜRKSOY olarak da bu değerlerin geleceğe aktarılması noktasında çaba harcadıklarını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen, geleneksel sanatların yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönündeki çalışmalara Bakanlık olarak son derece önem verdiklerinin altını çizdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek geleneksel el sanatlarını inceledi. Stantlar 5 gün açık kalacak.

Festivalin açılış törenine Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak ile çok sayıda davetli katıldı.