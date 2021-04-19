Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak - Son Dakika

Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak

19.04.2021 08:04
Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak, System.String[]

İmzaladığımız anlaşma ile Doğu Akdeniz'de stratejik ortağımız olan Libya'nın yeni Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilk işi 14 bakan ve 5 başbakan yardımcısı ile Türkiye'yi ziyaret etmek oldu. Üstelik iki ülke geçen hafta gerçekleşen görüşmede 5 büyük ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşmaları değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "1.6 milyar dolarlık ihracatımız 2.5 milyar doları aşacak" dedi.

Libya'da değişen yeni hükümetin ilk ziyareti Türkiye'ye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 bakan ve beş başbakan yardımcısıyla ziyaret eden Libya Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, beş büyük ticaret anlaşmasına da imza attı.

Bu adımın Türk özel sektörünün ticaret iştahını artırdığını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Türkiye, 2020 yılında Libya'ya 1.6 milyar dolar ihracat yaptı. 2021 ilk çeyrek Libya ihracatımız ise 563 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaşanan artış yüzde 27.3 oldu. Libya, 2021 ile birlikte dört farklı kurdan sabit kura geçince bunun olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurun sabitlenmesi yatırımcıyı rahatlattı. Bu sayede ilk üç ayda yatırımlar hız kazandı. İlk çeyrek ihracatı da bunun en büyük göstergesi" dedi.

"HEDEF 2.5 MİLYAR DOLAR"

Bu yıl sonunda ihracatı 2.5 milyar doların üstüne çıkarmayı hedeflediklerini belirten Karanfil, "Dibeybe hükümetinin öncelikleri arasında Türk iş insanlarının alacak sorunlarının çözümü de var. Önümüzdeki dönemde sürecin daha da hızlanacağına inanıyoruz. DEİK olarak düzenlediğimiz Türkiye-Libya Hibrit Yuvarlak Masa Toplantısı'nda Abdulhamid Dibeybe de yarım kalan projeleri hayata geçirmek için süratle adım atacaklarını belirtti. Bu alanda hızlı sonuçlar alacağımıza inancımız tam" şeklinde konuştu.

"TÜRK MÜTEAHHİTLERİ İÇİN STRATEJİK BİR ÜLKE"

Libya'nın orta bölgesinde önemli petrol yataklarının olduğunu aktaran Karanfil, şöyle devam etti: "Jeopolitik konumu açısından ticarete elverişli olan Libya'da Türk iş insanlarımızın 48 yıldır müteahhitlik sektöründe gösterdiği başarıları petrokimya ve madencilikte de sürdürmesini temenni ediyoruz. Libya, özellikle Türk müteahhitleri için son derece stratejik bir ülke. Dolayısıyla Libya'daki yeni dönemde müteahhitlik sektörümüz açısından hareketli bir dönem yaşayabiliriz." (Sabah)

Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak

Libya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Geçen hafta imzalanan 5 büyük anlaşma sayesinde Libya ile ticaretimiz iki kat artacak - Son Dakika Ekonomi


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