Video: Shanghai, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Video: Shanghai, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Hazırlanıyor

03.10.2022 22:22
Video: Shanghai, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Hazırlanıyor

5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.

5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.

WANG XUHONG, Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi Genel Müdür Yardımcısı

"Şu anda tıpkı 4. CIIE'de olduğu gibi koltukları düzenliyoruz, toplam 923 koltuk var.

WANG XUHONG, Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi Genel Müdür Yardımcısı

"Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi açılış töreni, paralel oturumlar, saha etkinliklerine ev sahipliği yapacak ve aynı zamanda VIP karşılamaları da burada yapılacak. Her şeyin sorunsuz bir şekilde, hiçbir aksaklık yaşanmadan ilerlemesini istiyoruz."

WANG ZHENTAO, Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi Operasyon Birimi Müdür Yardımcısı

"Sergi malzemelerinin gelişi gibi sahada yapılan çalışmalara destek veriyor ve fuar katılımcılarının stant kurulumlarının bütünüyle zamanında tamamlanması ve tüm bu işlerin güvenlik içinde yürütülmesini garanti etmeye çalışıyoruz. Yani ithalat fuarının açılışı öncesinde burada gerçekleştirilen bütün işlere destek veriyoruz."

Fortune 500 listesinde yer alan 280'in üzerinde şirket ve sektör lideri kuruluş bu yılki CIIE'ye katılımını teyit etmiş bulunuyor.

Bu yılki CIIE katılımcılarının yaklaşık yüzde 90'ını daha önce de CIIE'ye katılmış kuruluşlar oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, 10 Kasım, Shanghai, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Shanghai, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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