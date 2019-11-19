"5. CNR Mersin Kitap Fuarı"na doğru

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenecek "CNR Mersin Kitap Fuarı"nı 150 bin kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Pozitif Fuarcılık tarafından, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen fuar, 23 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Fuarda 100'ün üzerinde yayınevi ve 300 markaya ait kitaplar okuyucularıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu ise polisiye romanların ünlü ismi Ahmet Ümit olacak.

Yaklaşık 150 bin kitapseverin ziyaret etmesi beklenen fuarda, imza günü, paneller ve söyleşiler gerçekleştirilecek.