5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti
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Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:38 Kaynak: AA
Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.
Kitapseverlerin söyleşi, panel ve imza günü gibi etkinliklere katıldığı fuarı 9 günde 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.
Fuar kapsamında Yazar Ahmet Ümit ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın imza günü yoğun ilgi gördü.
Okurlarıyla buluşan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.
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