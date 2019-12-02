Son Dakika Haberleri: 5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti
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5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

5. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti, System.String[]

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nı 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kitapseverlerin söyleşi, panel ve imza günü gibi etkinliklere katıldığı fuarı 9 günde 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Fuar kapsamında Yazar Ahmet Ümit ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın imza günü yoğun ilgi gördü.

Okurlarıyla buluşan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.

Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:38 Kaynak: AA
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