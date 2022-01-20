5 çocuğu ile birlikte yaşayan kadın evinde vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Süleyman Şah Mahallesinde eşi vefat ettiği için çocuklarıyla birlikte yaşayan Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada, daireden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ENSESİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİ DE 5 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Ölen genç kadının yakınlarının ifadesine başvuran polis, eşi 5 yıl önce öldürülen Nesibe Alas'ın da miras nedeniyle aile içi cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.