Görüntüler ortaya çıktı! 5 çocuğa istismarda bulunan zanlı hakkında 400 yıla kadar hapis isteniyor - Son Dakika
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Görüntüler ortaya çıktı! 5 çocuğa istismarda bulunan zanlı hakkında 400 yıla kadar hapis isteniyor

03.10.2022 11:46
Görüntüler ortaya çıktı! 5 çocuğa istismarda bulunan zanlı hakkında 400 yıla kadar hapis isteniyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 1'i üvey çocuğu, 2'si birlikte yaşadığı A.P. adlı kadının yeğeni, 2'si komşularının çocuğu toplam 5 çocuğa 10 yıl boyunca tehdit ve şantajla cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Y.K. hakkında 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlarda Y.K.'ye yardım ettiği ileri sürülen A.P. hakkında ise 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da olayın mağdurlardan H.D.'nin, 2020 yılında üvey babasının yaklaşık 10 yıldır kendisini istismar ettiği yönündeki şikayetiyle ortaya çıktı. H.D., anne ve babasının ayrıldığını, annesinin işe giderken kendisine bakması için A.P.'ye bıraktığını, A.P. ile birlikte yaşayan Y.K.'nin istismarının bu dönemde başladığını söyledi. H.D., daha sonra annesinin sanıkla evlendiğini ve Polatlı ilçesindeki köye taşındıklarını, tehdit ve şantajla istismarını sürdüren A.P.'nin yazın evlerine gelen 2 yeğeni ile komşuları olan 2 çocuğa da 10 yıl boyunca istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

ANNENİN HER ŞEYİ BİLDİĞİ BELİRLENDİ

Sanığın, annesi ile resmi nikahla A.P. ile dini nikahla evli olduğunu söyleyen H.D., A.P.'nin de olup biten her şeyden haberi olduğunu ve kendisine, 'Kimseye söyleme, zamanla alışırsın' dediğini ileri sürdü. Şikayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Y.K. tutuklanırken, A.P. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında sanıklara ait evlerde yapılan aramalarda el geçirilen CD'lerde, mağdurlara yönelik istismardan görüntüler ortaya çıktı. Diğer mağdurların da şikayetçi olduğu tutuklu sanık Y.K. hakkında, 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel amaçla cebir ve tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak,' 'tehdit' gibi suçlardan 400 yıla kadar; bazı mağdurlara yönelik suçlara yardım ettiği iddiasıyla da A.P. hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Y.K., suçlamaları kabul etmedi. Tutuksuz sanık A.P. de hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürerek, suçsuz olduğunu söyledi. Duruşma, ertelendi.

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Kaynak: DHA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler ortaya çıktı! 5 çocuğa istismarda bulunan zanlı hakkında 400 yıla kadar hapis isteniyor - Son Dakika

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