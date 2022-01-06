Üye Girişi
5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı - Son Dakika

5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı

06.01.2022 11:46
5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği tarafından düzenlenen uygulamalı sempozyumda, 5 çocuğun kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği tarafından düzenlenen uygulamalı sempozyumda, 5 çocuğun kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığında düzenlenen sempozyuma, Tepecik Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ekibinin yanı sıra il dışı ve yurt dışından 10 hekim katıldı. 9 ay ile 16 yaş arasındaki 5 çocuğun doğuştan kalbinde bulunan Ventriküler Septal Defekt (VSD) denilen delikler, ameliyata gerek olmadan girişimsel yöntemle kapatıldı. Başarılı geçen işlemlerin ardından sağlıklarına kavuşan çocuklar ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

'YARARLI  BİR UYGULAMA OLDU'İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, Ventriküler Septal Defekt (VSD) denilen kalbin iki karıncığı arasındaki deliklerin doğuştan olan kalp problemlerinin en çok gözlenen olduğunu belirtti. Normalde doğumda sonra bu deliklerin kapanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Narin,  "Eğer doğumdan sonra VSD gözleniyorsa ve kendiliğinden kapanmıyorsa bir şekilde kapatılması gerekir. Kapatma işlemi defektin bulunduğu yere ve özelliğine göre değişir. Bazen girişimsel yöntemlerle, bazı vakalarda da ameliyatla bu deliklerin kapatılması gerekir. Merkezimiz, bir uygulama merkezi olduğu için il dışı ve yurtdışından pediatrik kardiyologların katılımıyla 5 vakalık bir uygulamalı sempozyum gerçekleştirdik. Programda, girişimsel kapatmaya uygun olan perimembranöz dediğimiz en çok gözlenen VSD tipinin kapatılması işlemlerini gerçekleştirdik. Vakaların her biri Ventriküler Septal Defektin farklı yapılarındaydı. Hepsi de başarılı bir şekilde kapatıldı. Yararlı bir uygulama oldu bundan sonra da bu tür uygulamalara devam edeceğiz" dedi.  İşlem yapılan çocukların sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Narin "Pediatrik kardiyoloji ekibi olarak biz bu tür defektlerin yanı sıra atriyal septal defekt, pulmoner kapak implantasyonu ve PDA kapatma gibi son derece kompleks vakaları girişimsel olarak kapatabilecek bu konuda deneyimi fazla olan bir merkeziz. Bu tür hastalara elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı
YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı - Son Dakika


İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı         
11:47
TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli         
11:42
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti Yaralı tilkiye işkence videosu yürekleri sızlattı! Tepkiler sonrası valilik harekete geçti         
00:31
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:28 Fırıncılar arasındaki rekabet ekmek fiyatını düşürdü
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
11:01 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: 5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement