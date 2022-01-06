5 çocuğun kalbindeki delikler uygulamalı sempozyumda ameliyatsız kapatıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Kliniği tarafından düzenlenen uygulamalı sempozyumda, 5 çocuğun kalbindeki delik ameliyatsız kapatıldı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin başkanlığında düzenlenen sempozyuma, Tepecik Hastanesi Çocuk Kardiyoloji ekibinin yanı sıra il dışı ve yurt dışından 10 hekim katıldı. 9 ay ile 16 yaş arasındaki 5 çocuğun doğuştan kalbinde bulunan Ventriküler Septal Defekt (VSD) denilen delikler, ameliyata gerek olmadan girişimsel yöntemle kapatıldı. Başarılı geçen işlemlerin ardından sağlıklarına kavuşan çocuklar ertesi gün hastaneden taburcu edildi.

'YARARLI BİR UYGULAMA OLDU'İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, Ventriküler Septal Defekt (VSD) denilen kalbin iki karıncığı arasındaki deliklerin doğuştan olan kalp problemlerinin en çok gözlenen olduğunu belirtti. Normalde doğumda sonra bu deliklerin kapanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Narin, "Eğer doğumdan sonra VSD gözleniyorsa ve kendiliğinden kapanmıyorsa bir şekilde kapatılması gerekir. Kapatma işlemi defektin bulunduğu yere ve özelliğine göre değişir. Bazen girişimsel yöntemlerle, bazı vakalarda da ameliyatla bu deliklerin kapatılması gerekir. Merkezimiz, bir uygulama merkezi olduğu için il dışı ve yurtdışından pediatrik kardiyologların katılımıyla 5 vakalık bir uygulamalı sempozyum gerçekleştirdik. Programda, girişimsel kapatmaya uygun olan perimembranöz dediğimiz en çok gözlenen VSD tipinin kapatılması işlemlerini gerçekleştirdik. Vakaların her biri Ventriküler Septal Defektin farklı yapılarındaydı. Hepsi de başarılı bir şekilde kapatıldı. Yararlı bir uygulama oldu bundan sonra da bu tür uygulamalara devam edeceğiz" dedi. İşlem yapılan çocukların sağlıklı bir şekilde taburcu olduklarını ifade eden Prof. Dr. Narin "Pediatrik kardiyoloji ekibi olarak biz bu tür defektlerin yanı sıra atriyal septal defekt, pulmoner kapak implantasyonu ve PDA kapatma gibi son derece kompleks vakaları girişimsel olarak kapatabilecek bu konuda deneyimi fazla olan bir merkeziz. Bu tür hastalara elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.