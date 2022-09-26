Alkollü koca, 5 çocuğunun annesini ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu - Son Dakika
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Alkollü koca, 5 çocuğunun annesini ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu

26.09.2022 11:45
Alkollü koca, 5 çocuğunun annesini ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu

Samsun'un Alaçam ilçesinde Mehmet Dursun isimli koca, tartıştığı eşi Havva Dursun'u ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu. Ağır yaralanan 5 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Mehmet Dursun ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olay soruşturuluyor.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Habilli Mahallesi'nde 5 çocukları olan Mehmet Dursun ile eşi Havva Dursun tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Dursun, ruhsatsız tabancasıyla Havva Dursun'a ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Başından yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuları, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Duman'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Havva Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Dursun ise, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Dursun, Hisarcık, Alaçam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü koca, 5 çocuğunun annesini ruhsatsız tabancasıyla başından vurdu - Son Dakika

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