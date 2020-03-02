5 çocuk annesi kayıplara karıştı - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesinden dünden beri haber alınamıyor.



Orhaneli ilçesinin Şükraniye Mahallesinde ikamet eden 55 yaşındaki Akile Ay'dan haber alınamıyor. Evli ve 5 çocuk annesi Akile Ay'ın eşi Mehmet Ay, bu sabaha karşı saat 04.00'de uyandığını, fakat eşinin evde olmadığını söyledi. Hemen arama çalışmalarına başlayan yakınları bir netice alamayınca emniyet güçlerine haber verdi. Ay ailesi, bilgi sahibi olanların insaniyet namına emniyet güçlerine veya 0538 618 73 29 numaralı telefondan kendilerine ulaşmalarını istedi. - BURSA