5 çocuk annesi tarlada ölü bulundu
4 saat önce
ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü köyünde 5 çocuk annesi Satı Güncür (62) çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
ÇORUM'un Sungurlu
ilçesine bağlı Yörüklü
köyünde 5 çocuk annesi Satı Güncür (62) çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu.
Satı Güncür, sabah saatlerinde evinden çıkıp, Gölyeri mevkiindeki tarlasında çalışmaya gitti. Kendisinden haber alınamayan yakınları merak içinde geldikleri tarlada Güncür'ü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Satı Güncür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Satı Güncür'ün cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Güncür'ün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Çorum
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