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5 çocuk annesi tarlada ölü bulundu

4 saat önce

ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Yörüklü köyünde 5 çocuk annesi Satı Güncür (62) çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu.

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ÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı  Yörüklü köyünde 5 çocuk annesi Satı Güncür (62) çalışmaya gittiği tarlada ölü bulundu.
Satı Güncür, sabah saatlerinde evinden çıkıp, Gölyeri mevkiindeki tarlasında çalışmaya gitti. Kendisinden haber alınamayan yakınları merak içinde geldikleri tarlada Güncür'ü hareketsiz yatarken buldu.  İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Satı Güncür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Satı Güncür'ün cansız bedeni Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncür'ün ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
   


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:00 Kaynak: DHA
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