5 çocuk babası Dadaş, Barış Pınarı Harekatı için askerlik başvurusunda bulundu

Erzincan'da yaşayan 64 yaşındaki 5 çocuk babası Erzurumlu emekli Cemal Özsağlıcak, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Erzincan'dan geldi. Devlet Demir Yollarından emekli 3 erkek 2 kız olmak üzere 5 çocuk babası emekli Cemal Özsağlıcak, Erzincan Askerlik Şubesine giderek Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.



Özsağlıcak, "Askerimiz Suriye'de canla başla ülkemizi terör belasından kurtarmak için operasyonda. Bende bir saniye düşünmeden 3 erkek evladım var birde ben 4 kişi olarak Suriye'ye gitmek istiyoruz. Başkomutanımız emretti ve askerimiz şu anda Suriye'de bende orada kahraman askerimizle olmak istiyorum. PYD neyse ABD o PKK neyse Avrupa o bunlara Çanakkale'yi özellikle Amerika'ya Kore'yi hatırlatmamız lazım. Bizde Çanakkale ruhu devam ediyor bunu 15 Temmuz geçesi Başkomutanımızın çağrısı ile 8 saatte gösterdik şimdide gösterebiliriz. Şu anda Suriye'de görev yapan askerlerimizin ayağı taşa değmesin ne mutlu Türküm diyene" dedi.



Özsağlıcak açıklamanın ardından askerliğe alınması için yazdığı dilekçeyi Erzincan Askerlik Şubesine verdi. - ERZİNCAN