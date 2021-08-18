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5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı - Son Dakika

5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı

18.08.2021 11:34
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı, System.String[]

Diyarbakır'da evlenmek için ailesinden isteyip olumsuz cevap aldığı 14 yaşındaki kuzeni F.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki M.D. delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Kriminal polis laboratuvarı raporunda F.D.'nin elbiselerinde sperm örneklerine bulununca küçük kızın ailesinin avukatı M.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. F.D. ise şahsın kendisine döverek istismar ettiğini söyleyip "Hayalim doktor olmaktı, hayallerimi yıktılar" dedi.

11 Haziran'da merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde daha önce şiddet uyguladığı biri dini nikahlı, iki eşi tarafından terk edilen 5 çocuk babası müzisyen M.D. (37) anne ve babasıyla aynı mahallede oturan amcasının evine gidip, 14 yaşındaki F.D.'yi kendisine istedi. F.D.'nin babası M.D., kızının çocuk yaşta olduğunu belirterek, yeğenine olumsuz yanıt verdi.

OYUN BAHANESİYLE GETİRTİP İSTİSMARDA BULUNDU

Birkaç gün sonra M.D., aynı yaşta olan kızını F.D.'nin yanına gönderdi. M.D.'nin kızı, F.D.'yi alarak oyun oynamak için evlerine getirdi. M.D., burada kuzeni F.D.'ye istismarda bulundu. Eve gidip başından geçenleri anlatan F.D., ailesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayın ardından M.D., gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri F.D.'ye ait kıyafetler ise incelenmek üzere el koydu. İfadesi alınan M.D., delil yetersizliğinden serbest bırakıldı

SPERM ÖRNEKLERİ BULUNDU

Olayla ilgili soruşturma sürerken, bölge kriminal polis laboratuvarında kıyafetler üzerinde yapılan inceleme tamamlandı. Raporda, F.D'ye ait kıyafetler üzerinde sperm örnekleri bulundu. Raporun çıkmasının ardından F.D.'nin ailesinin avukatı, M.D. hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu.

"DOKTOR OLMA HAYALLERİMİ YIKTILAR"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan F.D., "Bana elbiselerini çıkaracaksın dedi. Ben çıkarmıyorum ne hakla dedim. Bana yapmazsan seni döverim dedi. Ben yine de çıkarmadım. Sonra bana tekme tokat vurmaya başladı. Bağırmaya çalıştım, sesimi kimse duymadı. İmdat dedim, bana tecavüz ediyor dedim. Sesimi kimse duymadı. Beni dövdü sırtıma, ayağıma ve koluma sopayla vurdu. Yumruk atarak dudaklarımı kan içerisinde bıraktı. Ceza almasını istiyorum. Bana yaptığını başkasına da yapar. İki eşi vardı, onları her gün dövüyordu. 5 çocuk babası zaten en fazla 25-30 yıl hapis cezası almasını istiyorum. Bunun onun yanında kalmasını istemiyorum. Bugün bana yaptı, yarın başka kızlara da yapar. Hayalim doktor olmaktı. Onlar benim hayallerimi yıktılar. Babam onlara 'kızım senin oğlunla evlenecek yaşta değil' dedi. 'Ben kızımı vermiyorum' dedi. Israrla babama 'vereceksin' dediler. Yine 'vermiyorum' dedi babam. Benim hayatımı, geleceğimi ve hayallerimi yıktı" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM DAHA ORTAOKULU OKUYOR"

F.D.'nin babası M.D. ise, "Geldiler, kızımı istediler ama 14 yaşında oğlu da 37 yaşında. Ben buna karşıyım kesinlikle, çocuğum daha ortaokulu okuyor. Henüz liseye dahi geçmedi. Bunlar istediler, ne yaptılarsa ben vermedim. Olayın ardından ben polisi aradım. Olay yeri inceleme ekibi geldi, yukarıya çıktılar bu kızın elbiselerini aldılar. Yataktaki bulguları topladılar. Bütün raporlar da çıktı" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIN HAYATINI BİTİRDİLER"

Kızının hayallerini bitirdiklerini belirten M.D., "Önce Allah'a, sonra adalete güveniyorum. Bu hakkımızı kimseye bırakmasınlar. Kızımın hayatını bitirdiler. Kızım daha okula dahi gitmek istemiyor. Daha önce doktor olmak istiyordu. Hürriyetinden alıkoydular, hayatını bitirdiler. Ben çocuk geline karşıyım, kızımı 14 yaşında kimseye vermem. Hem kanunen hem de babalık hakkımı kullanarak kesinlikle kızımı vermem. Yüce adalet hakkımızı yerde bırakmasın" dedi.

5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı

Haziran, Yeniköy, Bağlar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı - Son Dakika
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