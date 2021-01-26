5 çocuk bir yetişkinin bindiği elektrikli bisikleti görenler şaştı kaldı - Son Dakika

5 çocuk bir yetişkinin bindiği elektrikli bisikleti görenler şaştı kaldı
26.01.2021 09:02
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete 6 kişinin binmesi kameralara yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisiklete 6 kişinin binmesi kameralara yansıdı.
Henüz kimliği belirlenemeyen bir genç 5 çocuğuyla alışveriş için elektrikli bisikletle markete geldi. Burada alışveriş yaptıktan sonra aynı elektrikli bisiklete sürücü ile birlikte toplam 6 kişi bindi. Olanları görenler dondu kaldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına alındı. Kimliği belirsiz şahıs daha sonra çocuklarla birlikte marketten ayrılarak kayıplara karıştı. Geriye ise insanları şok eden o görüntüler kaldı.
(Seyfettin Aras/İHA)
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