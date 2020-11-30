5 çocuk, uyuşturucuları satışa hazırlarken yakalandı - Son Dakika

5 çocuk, uyuşturucuları satışa hazırlarken yakalandı
30.11.2020 11:07
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis uyuşturucu satışı yapılan bir eve düzenlediği baskında, çocukları uyuşturucuları satışa hazırlarken yakaladı.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde polis uyuşturucu satışı yapılan bir eve düzenlediği baskında, çocukları uyuşturucuları satışa hazırlarken yakaladı. Aramada ele geçirilen uyuşturucu ve paralara el konulurken, ev sahibi kadın ile 5 çocuk gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesinde A.Ç.'nin evinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 150 gram bonzai, 20 gram esrar, 775 TL para ile uyuşturucuyu kağıdı saran 5 çocuğu suçüstü yakaladı. Polis ekipleri uyşturuculara imha etmek üzere el koyarken, ev sahibi kadın ile 5 çocuğu gözaltına aldı. Olayla ilgili şüphelilerin sorguları sürüyor.
- Tekirdağ
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