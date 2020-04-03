5 Dakika Adalet: Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden anneye 'mahkeme heyetine hakaret'... - Son Dakika

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5 Dakika Adalet: Çorlu tren kazasında çocuğunu kaybeden anneye 'mahkeme heyetine hakaret'...
16 dakika önce
T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, TBMM'ye gelecek olan ve 90 bin mahkumun tahliye edilmesinin beklendiği ancak ifade özgürlüğünün kapsam dışı bırakıldığı infaz paketi yasa teklfini, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan...
T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, haftanın hak ihlallerini değerlendirdiği 5 Dakika Adalet'te bu hafta, TBMM'ye gelecek olan ve 90 bin mahkumun tahliye edilmesinin beklendiği ancak ifade özgürlüğünün kapsam dışı bırakıldığı infaz paketi yasa teklfini, geçtiğimiz hafta sosyal medyadan yeni tip Koronvirüs üzerine yaptığı konuşmayı yayınlamasının ardından gözaltına alınan TIR şoförü hakkındaki gelişmeleri ve 25 kişinin hayatını kaybettiği ve ihmal nedeniyle yaşanan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren kazası mağdurlarına açılan davaları değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:46
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