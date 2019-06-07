5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
1 saat önce
5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdiKARABÜK - Karabük'te 5 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur yolları adeta dere yatağına çevirdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
KARABÜK - Karabük
'te 5 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur yolları adeta dere yatağına çevirdi.
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karayolu üzerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, yollar ise adeta dere yatağına döndü. Kısa süreli etkili yağışlar sonrası sürücüler su birikintisi oluşan yollarda güçlükle ilerleyebildi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda biriken sular ise polis ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tıkanan mazgallar açılarak giderildi.
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