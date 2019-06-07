Son Dakika Haberleri: 5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
Son Dakika Genel Haber

5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi

1 saat önce

5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdiKARABÜK - Karabük'te 5 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur yolları adeta dere yatağına çevirdi.

5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
KARABÜK - Karabük'te 5 dakika süreyle etkili olan dolu ve yağmur yolları adeta dere yatağına çevirdi.
Kentin 100. Yıl Mahallesi ve Karabük - Kastamonu karayolu üzerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yollarda olan sürücüler zor anlar yaşarken, yollar ise adeta dere yatağına döndü. Kısa süreli etkili yağışlar sonrası sürücüler su birikintisi oluşan yollarda güçlükle ilerleyebildi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunda biriken sular ise polis ve karayolları ekiplerinin çalışması sonrası tıkanan mazgallar açılarak giderildi.
5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
Karabük, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son ankette Binali Yıldırım öne geçti Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 21:41:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5 dakika etkili olan sağanak ve dolu yolları göle çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]