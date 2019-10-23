Son Dakika Haberleri: 5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa 5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

15 dakika önce

5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.

5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

Ölçtü, biçti atletizmci gibi tellerin üstünden apartman bahçesine böyle atladı

KARABÜK - Karabük'te bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten atlayarak ağır yaralandı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay 100. Mahallesinde meydana geldi. Yusuf Y. isimli genç henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak canına kıymak isteyen genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavisi sürüyor.

'Ölçtü, biçti 5 metre yükseklikten böyle atladı'

23 yaşındaki gencin atlama görüntüleri ise başka bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.Görüntülerde Yusuf Y. atlayacağı yerde yaklaşık 5. dakika boyunca keşif yaptığı görülüyor. İki sefer yüksekliği kontrol eden genç, çevredekilerin bakışları arasında koşarak tellerin üzerinden uçarak 5 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine atladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

5 dakika keşif yaptıktan sonra uçarak atladı.. O anlar kamerada

Karabük, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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