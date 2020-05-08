"5 dakika sonra haberim gelir" dedi polisi alarma geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir kişinin deniz kıyısındaki falezlerden atlayabileceği ihbarı polisi alarma geçirdi. Bölgeyi didik didik eden polis ekipleri herhangi bir bulguya rastlayamayınca olay yerinden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde yaşandı. 155 ihbar hattını arayan ihbarcı, yakınından geçen bir kadının "Fener kayalıklara gidiyorum. 5 dakika sonra haberim gelir" şeklinde ihbarda bulundu. Kadının güzergahı üzerinde arama yapan ekipler, eşgal doğrultusunda herhangi bir bulguya rastlayamayınca söz konusu falezlerin bulunduğu bölgeye gitti.

Kayalık bölgeyi tek tek arayan ekipler, "Aşıklar Kulesi" tabir edilen bölgeyi de inceledi. Ancak herhangi bir kişiye rastlayamadı. İhbar doğrultusunda alarma geçen ekipler bir süre sonra bölgeden ayrıldı.