5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Edirne'nin kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu. Dakikalar içerisinde yerlerin beyaza büründüğü görüldü. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı.

Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.