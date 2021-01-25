5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

25.01.2021 18:10

5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Edirne'nin kent merkezinde zaman zaman sağanak yağış geçişleri yaşanırken, Lalapaşa ilçesinde ise yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu. Dakikalar içerisinde yerlerin beyaza büründüğü görüldü. Hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede dolu yağışının ardından güneş açtı.

Kent genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kar yağışına bırakacağı tahmin ediliyor.

5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu
5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu
5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu
5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

Lalapaşa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor! Erol Bulut'tan yeni transfer sürprizi Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalayan Sumudica'nın Galatasaray sözleri şaşırttı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Saadet, AK Parti ile ittifak yapar mı? Karamollaoğlu'nun 3 şartı işi çıkmaza sokabilir Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Mart ayını beklemekte fayda var Caddebostan Sahili'nde kırmızı yosunlar, lodos nedeniyle kıyıya vurdu Cinsel saldırı sonrası yüzde 99,9 engelli kalan genç kadının annesi konuştu: Kızıma atılan iftiralar var Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı
Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle Sivasspor'u mağlup etti         
17:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti Deprem konutları teslim töreninde alandaki vatandaşların iç içe olması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız etti         
16:22
Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu'nun annesine hakaret eden şüpheli hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi         
16:06
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı maaş KAP'a bildirildi         
15:38
Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi         
15:03
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor         
12:27
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş Yıllar sonra ortaya çıktı: İbrahim Tatlıses'i vurmadan 3 yıl önce tehdit mektubu göndermiş         
11:01
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 18:31:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 dakika süren dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei