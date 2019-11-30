5 dakika teneffüs yapıyorlar, 20.30'da okuldan çıkıyorlar

KAHRAMANMARAŞ İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul binasının zeminindeki kayma nedeniyle bu yıl da Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'nda eğitim görüyor. Saat 20.30'da okuldan çıkan öğrenciler, eve geç gitmek istemediklerini belirterek, yetkililerin, seslerini duymasını istedi. Normal şartlarda son ders zilinin saat 22.00'de çalması gerekirken, evlerine daha fazla geç gitmemeleri için 15 dakika olan teneffüslerin 5 dakikaya düşürüldüğünü belirten öğrenciler, ders aralarında tuvalet ihtiyaçlarını dahi zor giderdiklerini söyledi.

Merkez Onikişubat ilçesinin Ağcalı Mahallesi'nde yapılan 24 derslikli Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında eğitime açıldı. İnşaattan önce zemin etüdü yapılmadığı öne sürülen okul binasında zamanla çatlaklar oluştu. Çatlakların artması üzerine yapılan incelemede zeminde kayma olduğu belirlendi ve okul tadilata alındı. 700 öğrenci ile 50 öğretmen ise 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde Gayberli Mahallesi'ndeki Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'na gönderildi. Bu okulun öğrencileri dersten çıktıktan sonra binada İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim görmeye başladı.

ÇIKIŞ SAATİ 22.00 OLUNCA TENEFFÜS 5 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Saat 13.00'te ders başı yapan lise öğrencileri, 22.00'de çalan son ders ziliyle okuldan ayrılmaya başladı. Okul servisinin olmaması, öğrencilerin evlerine yaya olarak gitmesi nedeniyle okul yönetimi 15 dakika olan teneffüsleri 5 dakikaya düşürdü. Teneffüs kısalınca çıkış saati de 22.00'den 20.30'a indi. Öğrenciler 1 yıl boyunca bu şekilde eğitim gördü, ancak kendi binalarının tadilatı yapılmasına rağmen eğitim için riskli görülmesi üzerine bu eğitim-öğretim yılında da Vali Hilmi Tolun Ortaokulu'nda eğitime devam ediyor. Meslek liselerin olmazsa olmazı olan atölyeler ise eğitim görülen ortaokul binasında yok. Okul yönetimi, 10 atölyenin 3'ünü bu yıl faaliyete açabildi.

?'5 DAKİKALIK TENEFFÜS LAVABOYA BİLE YETMİYOR'

Öğrenciler ise, diğer arkadaşları gibi erken saatte eve gitmek istediklerini söyledi. Öğrencilerden Salih İnce , geç saatlere kadar ders gördüklerini belirterek, "Herkes 15 dakika teneffüs yaparken biz 5 dakika teneffüs yapıyoruz. Biz meslek lisesi olduğumuzdan atölye dersi görmemiz gerekirken, geçen yıl atölye görmedik. Bu yıl yeni yeni atölye olmaya başladı ve o da yarım yamalak. 5 dakikalık teneffüste ise bir şey yapamıyoruz. Lavaboya gitmek istiyoruz, ona bile yetmiyor. Aşağıya inip yemek yemek istiyoruz, onlara da vakit kalmıyor. Eve gittiğimde saat 21.00- 21.30 gibi oluyor. O saatten sonra yorgunluktan ders bile çalışamıyoruz" dedi.

Hulusi İşbilir ise diğer okullarda eğitim gören öğrencilerle aynı haklara sahip olmak istediğini belirterek, "Haftada 2 gün 10'uncu dersimiz oluyor ve saat 20.30'da çıkıyoruz. Bizim için çok sıkıntı oluyor eve giderken. 2 yıldır bu okuldayız. Diğer öğrencilerle eşitlik ve adalet istiyoruz. Bütün öğrenciler eve erken gidip 15 dakika teneffüs yaparken, biz 5 dakika teneffüs yapıyoruz ve zaman yetmediği için yemek bile yiyemiyoruz. Yetkililerden bize ayrı bir okul vermelerini istiyoruz, okula sabah gitmek istiyoruz. Böyle bize sıkıntı oluyor" diye konuştu.

'SERVİSLER KABUL ETMİYOR'

Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Sıddık Arvas ise yetkililerden okul sorununu bir an önce çözüme kavuşturmalarını istedi. Geçen yıl çocukların Ramazan ayında bisküvi ve meyve suyu ile derste iftar yaptıklarını, bu Ramazan ayında da aynı şeyin yaşanacağını kaydeden Arvas, çocukların geç saatte dersten çıkmalarından dolayı kaygılı olduklarını kaydetti. Arvas, şunları söyledi:

"Okulumuz, zeminin kaygan olmasından dolayı kaydı, fakat geçen yıl onarım için 700 bin lira harcadılar. Biz onun hesabını da sorduk, fakat kimse bilgi vermedi ve okul aynı şekilde duruyor. Yetkilere bilgi verdiğimiz halde sıkıntılar aynı devam ediyor. Çocuklar bir yıl atölyesiz okudu ve bu dönem 3 atölye hazırladılar. Geçen yıl atölye dersleri görmediler. Ben bu yaşa geldim, Türkiye 'de ilk kez böyle bir şey gördüm. Çünkü ben de teknik lise mezunuyum ve öğrenci atölye görmediği zaman ne faydası olur? Okuldan çıktıktan sonra bir saat yol giden öğrenci var. O saatte evine giden öğrenci yemek mi yesin, duşunu mu alsın, dersine mi çalışsın, uyusun mu? Bu öğrenciden ne bekleyebiliriz. ve hiçbir servis yok, servisler de kabul etmiyor, 'Saat 20.30'dan sonra biz servis veremeyiz, saat 17.30'da varsa götürürüz' diyorlar. Ben kendi çocuğumu arabamla götürüyorum, misafirim olduğu zaman yaya olarak 45 dakika sonra eve geliyor. Teneffüs 15 dakikayken burada teneffüsler 5 dakika. Çocuklar bu 5 dakikada tuvalete mi gitsin, başka bir ihtiyacını mı görsün?"

UZMAN EKİP ZEMİNİ TAKİP EDİYOR

Milli eğitim yetkililerinden, Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güçlendirme yapıldığı ancak zeminde kaymanın devam edip etmediğinin bilinmediği için güvenlik nedeniyle öğrencilerin diğer okulda eğitime devam etmesine karar verildiği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 'nden uzman bir heyetin zemini takip ettiği ve bu heyetin hazırlayacağı rapor sonunda okulla ilgili nihai kararı bakanlığın vereceği öğrenildi.

Geçen yıl tadilat yapılan Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin binasında ise çatlaklar mevcut, bazı yerlerinde sıva ve boyaları dökülmüş durumda.

- Kahramanmaraş