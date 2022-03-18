5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika
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5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü

18.03.2022 20:51

Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Düzce'de aralıklarla etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun bir şekilde 5 dakika yağan kar sokakları kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Düzce'de geçtiğimiz akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Öğlen saatlerinde etkisini azaltan kar, akşam saatlerinde sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Adeta lapa lapa yağan kar sonrasında sokaklar karla kaplanınca karla mücadele ekipleri sokaklara çıkarak, küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/ İHA)

5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü
5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü
5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü

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Meteoroloji, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 dakika yağan kar sokakları beyaza bürüdü - Son Dakika


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