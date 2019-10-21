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5 dakikada 1 hafta

1 saat önce

Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde geride kalan bir hafta sonrasında piyasalar önemli verilerin takip edileceği bir haftaya girdi.

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Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde geride kalan bir hafta sonrasında piyasalar önemli verilerin takip edileceği bir haftaya girdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01 
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