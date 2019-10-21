5 dakikada 1 hafta

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Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde geride kalan bir hafta sonrasında piyasalar önemli verilerin takip edileceği bir haftaya girdi.
Siyasi ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde geride kalan bir hafta sonrasında piyasalar önemli verilerin takip edileceği bir haftaya girdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:01
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