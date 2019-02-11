Son Dakika Haberleri: 5 Dakikada 30 Kilo Altını Çaldılar

5 Dakikada 30 Kilo Altını Çaldılar

2 gün önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kimliği belirsiz şahıslarca bir kuyumcudan 5 dakika içinde 30 kilo altın çalındığı iddia edildi.

5 Dakikada 30 Kilo Altını Çaldılar, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kimliği belirsiz şahıslarca bir kuyumcudan 5 dakika içinde 30 kilo altın çalındığı iddia edildi.

İddialara göre, kimliği belirsiz şahıslar İsmet İnönü Caddesi'nde Osman Ç.'ye ait kuyumcu dükkanının kapısını sabah 05.00 sıralarında tornavida vasıtasıyla açarak içeri girdi. Şahısların 5 dakika içinde 30 kilo altını alarak kayıplara karıştığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:22 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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