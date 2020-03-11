5 dakikada 6 metre böreği yedi - Son Dakika
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5 dakikada 6 metre böreği yedi

6 saat önce

Bursa'da gerçekleştirilen festivale börek yarışması damgasını vurdu.

5 dakikada 6 metre böreği yedi, System.String[]

Bursa'da gerçekleştirilen festivale börek yarışması damgasını vurdu. 17 yaşındaki Beyza Kas, 5 dakikada 6.4 metre börek yiyerek yeni bir rekora imza attı.


Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nin fuar alanında düzenlenen börek yeme yarışmasında ilk defa birinciliği 17 yaşında bir genç kız kazandı. 2023 m. uzunluğunda börek yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Hasan Acar tarafından organize edilen börek yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.


18 yarışmacı birinci olabilmek için 5 dakikada en fazla böreği yemek için ter döktü. Yarışmacılar en uzun börek yarışmasında birinci olabilmek için ter döktü. Hakemlerin gözetiminde 5 dakika süren yarışmada 6 metre 40 cm uzunluğunda böreği yiyerek birinci olan Samet Saraç Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Kas(17) çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.


İlginç görüntülere sahne olan börek yeme yarışmasında bazı yarışmacıların boğulma tehlikesi atlattı. Yarışmanın sonunda 6.4 metre böbreği yiyen Beyza Kas'ı birinciliği elde etti. Kas'ı en yakın rakibi 5 metre börek yerken, yarışmanın üçüncüsü ise 4 metre börek yiyebildi.


Bu yıl 6'ıncı Börek Festivali'ni düzenlediklerini belirten Hasan Acar, "Milli yiyeceğimiz olan böreğe sahip çıkmak için bizde böyle bir yarışma düzenledik. Yarışmacı arkadaşlarımızı kutluyorum. Bursa'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz" dedi. Yarışmanın birincisi Beyza Kas, "Aslında çok börek yemek iş değil. Amaç börek yerken zevk almak, keyif almaktı. Börek yerken çok keyif aldım. Çok lezzetliydi. Bu kadara börek yediğine ben bile inanamıyorum" dedi.


Davetlilere, iki gün süren fuar boyunca 600 kg börek ikram edildi. - BURSA

Hasan Acar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:50 Kaynak: İHA
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