5 dakikada Arıza'nın 11. Bölümü - Son Dakika

5 dakikada Arıza'nın 11. Bölümü

01.12.2020 00:43

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda;

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

5 dakikada Arıza'nın 11. Bölümü

Ahmet Mümtaz Taylan, Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş, Recai Karagöz, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV 5 dakikada Arıza'nın 11. Bölümü - Son Dakika


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