5 dakikada çalındı, 1 saatte geri bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir arkadaşını ziyarete gelen gencin 5 dakika içinde motosikleti çalındı. Dakikalar içinde çalınan motosikleti polis ekipleri 1 saat içinde bulup sahibine teslim etti.

Bolvadin ilçesinde Muhammed Enes Karagüven isimli şahıs Fatih Mahallesindeki bir arkadaşının yanına motosikleti ile geldi. Yaklaşık 5 dakika arkadaşının yanında durduktan sonra dışarı çıktığında motosikletin olmadığını fark etti. Karagüven, polisi arayarak motosikletinin çalındığı bildirdi. Çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine giderek çevrede bulanan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda bekçiler 1 saat sonra hırsızlık yapan şahsı ve motosikleti bularak, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilip adli tahkikat başlattı.

Motosikleti kendisine teslim edilen Enes Karagüven, 5 dakika gibi kısa sürede hırsızların çaldığı motosikleti polis ekiplerinin de 1 saat gibi bir sürede bulduğunu belirtti, ekiplere ve mahalle bekçilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR