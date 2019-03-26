5 Dakikada Hazırlanan 4 Pratik Yemek Tarifi | Fasulye ve Börülceyle Piyazdan Köfteye
23 dakika önce
Bugün size DuruPratik'in haşlanmış fasulyesi ve börülcesiyle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, birbirinden pratik ve lezzetli tarifler vermek istiyorum.
Bugün size DuruPratik'in haşlanmış fasulyesi ve börülcesiyle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz, birbirinden pratik ve lezzetli tarifler vermek istiyorum. Fasulyeden etsiz bir köfte yapıp, fasulyenin en güzel hallerinden biri olan piyazın tahinli bir versiyonunu sizinle paylaşacağım. Ayrıca hepimizin bildiği börülce salatasını daha heyecanlı hale getirip sebzeler ekleyeceğim. Bakalım siz de beğenecek misiniz?
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:31 Kaynak: Youtube
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