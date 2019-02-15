5 Dakikada Hazırlanan 4 Pratik Yemek Tarifi | Nohut ve Fasulyeyle Burritodan Zeytinyağlıya Kadar

Bugün çok sevdiğim ve mutfakta hayat kurtardığını düşündüğüm haşlanmış nohut ve kırmızı fasulye ile her biri 5 dakika süren çok pratik tarifler hazırladım. Pürüzsüz bir humus, harika bir körili nohutlu pilav, burritonun Refikaca hali ve çok kolay bir zeytinyağlı emrinize amade.

Bugün çok sevdiğim ve mutfakta hayat kurtardığını düşündüğüm haşlanmış nohut ve kırmızı fasulye ile her biri 5 dakika süren çok pratik tarifler hazırladım. Pürüzsüz bir humus, harika bir körili nohutlu pilav, burritonun Refikaca hali ve çok kolay bir zeytinyağlı emrinize amade.

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