5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun- Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin - Son Dakika
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5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun- Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin

19.03.2022 10:19

5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyinESKİŞEHİR Kış mevsiminin zorlayıcı koşulları yavaş yavaş etkisini yitirirken, soğuk havadan etkilenen ve gerekli kontrolleri yapılmayan araç aküleri sürücülerini yolda...

5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun

Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin

ESKİŞEHİR Kış mevsiminin zorlayıcı koşulları yavaş yavaş etkisini yitirirken, soğuk havadan etkilenen ve gerekli kontrolleri yapılmayan araç aküleri sürücülerini yolda bırakma riski taşıyor.

Motorlu araçlarda aydınlatma ve ateşleme başta olmak üzere önemli yer tutan aküler, özellikle kış aylarında soğuk havadan olumsuz etkileniyor. Her kış mevsiminin ardından kapasitesi düşen ve ömrü azalan akülerin, araç sürücüleri tarafından düzenli olarak kontrol ettirilmesi gerekiyor. Normal şartlarda ortalama ömrü 5-6 yıl olan aküler, araçlarda bulunan elektronik donanımların kullanımı ve hava koşullarına bağlı olarak daha kısa sürede tükenebiliyor. Sürücülerin yolda kalmaması için ücretsiz akü kontrollerini yaptırmaları konusunda uyaran oto elektrik ve akü ustaları, araç tipine uygun akü seçilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

"5 dakikalık bir test yapıyoruz ve vatandaşların yolda kalmasını engelliyoruz"

Eskişehir'de aile mesleği olan akü ustalığını devam ettiren Anıl Köse, kış mevsimi başında ve sonunda akü kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı. Sürücülerin sürpriz yaşamaması için akü kontrolüne dikkat etmeleri gerektiğini aktaran Köse, "Kış aylarında akülerin içerisinde yer alan kurşun plakalar, aşırı soğuk ve hava değişimi nedeniyle dökülüyor. Akü bitmiş olabilir. Az bir canı kalmıştır ama araç çalışmaya devam eder. Gerekli kontroller yapılmazsa yolda bırakır. Kış aylarına giriş ve çıkışlarda test edilmesi gerekiyor. Kontrolleri ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Hava değişikliği yaşanan mevsimlerde kontrol edilmelidir. Memleketimizde yaşanıyor, hava bir anda değişebiliyor. Bu havalarda 5 dakikalık bir test yapıyoruz ve vatandaşların yolda kalmalarını engelliyoruz" diye konuştu.

"LPG'li araçlarda normalden daha büyük akü öneriyoruz"

Araç tipine uygun akü kullanımının öneminden bahseden Köse, LPG'li araçlardaki elektrik sarfiyatının daha fazla olduğunu belirterek, "Araç garajda duruyorsa çok daha uzun ömürlü olur. Şu anda araçlara teyp, buffer ve amfiler takılıyor. Bunlar akünün ömrünün erken bitmesine etken oluyor. Onun haricinde LPG'li araçlarda bu durumu yaşıyoruz. Bu araçlarda kullanılan akülerin bir büyüklerini almalarını öneriyoruz. Çünkü LPG'li araçlarda sarfiyat daha fazla oluyor" ifadelerini kullandı.

5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun- Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin
5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun- Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin
5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun- Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin

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Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 dakikalık test ile hem aracınızı hem de cebinizi koruyun- Kış başlangıcı ve sonunda akünüzü kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin - Son Dakika


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