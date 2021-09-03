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"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı - Son Dakika

"5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"na başvurular başladı

03.09.2021 12:33

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın senaryo kategorisine başvuruları başladı.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın senaryo kategorisine başvuruları başladı.

Her yıl yüzden fazla ismin katıldığı yarışma, yarışmacılara verilen desteğin yanı sıra çevrim içi etkinlikleriyle de senaryo yazmak isteyen herkesi deneyimli yönetmen ve senaristlerin eğitimleriyle buluşturuyor.

İlk uzun metraj senaryolarını yazan senaristleri desteklemek ve yapım öncesinde Türk sinemasının yazınsal sorunlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yarışmaya başvurular 5 Kasım'a kadar sürecek.

Senaristler yarışmaya eğitimlerle hazırlanacak

Kültür ve sanat yaşamına yeni zenginlikler katmak; ilk uzun metraj senaryosunu yazacak yazarların ve genç senaristlerin yolculuğundaki maddi ve manevi desteği sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma bu yıl da eğitim ve etkinlikleriyle önemli bir misyon üstlenecek.

Yarışmanın "İlk Senaryo" bölümünde başvurular devam ederken senaryo yazımı üzerine deneyimli isimler aracılığıyla çevrim içi eğitimler verilecek.

Ön Seçici Kurulun değerlendirmesinin ardından ise yarışmada finale kalan 10 senariste "Senaryo Geliştirme Eğitimi" verilecek. Bu eğitimlerin sonunda birinci olan senaryo ise 6. Yıl Yapım Destek Platformuna Doğrudan Katılım Hakkı kazanacak.

"Yapım Destek Platformu" kaliteli yapımlara katkı sağlayacak

Bu yıldan itibaren hayata geçirilecek Yapım Destek Platformu, proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteği sağlamayı ve daha geniş kitlelere ulaşmalarını amaçlayacak.

Yapımcı ve finansal plan zorunluluğu getirilecek bu yarışmanın jüri üyeleri ise dağıtım ve yapım alanında isimlerden seçilecek ve bununla da yarışmacıların "Pitching" aşamasında doğru isimlerle iletişim kurması sağlanacak.

Seçilecek 10 finalist TÜRSAK Sinema Eğitimleri'ne burslu olarak katılabilecek. Eğitimlerin sonunda birincilik ödülünün sahibi 50 bin lira maddi destek almaya hak kazanacak.

Geçen yılki yarışmanın "İlk Senaryo" kategorisinin kazananları kısa süre önce açıklanmıştı. TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında çevrim içi olarak gerçekleştirilen ödül töreninde Kafes projesiyle Hürer Ebeoğlu "İlk Senaryo Birincilik Ödülü", Tarumar ile Ali Bank "İlk Senaryo İkincilik Ödülü" ve Denizdeki Hayalet ile Yurdakul Şahin "İlk Senaryo Üçüncülük Ödülü"ne layık görülmüştü.

Türkiye, Sinema, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika


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