Üye Girişi
"5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın jüri başkanı Abdullah Oğuz oldu - Son Dakika

"5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın jüri başkanı Abdullah Oğuz oldu

05.01.2022 13:26
"5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın jüri başkanı Abdullah Oğuz oldu

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda jüri üyeleri belli oldu.

DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nda jüri üyeleri belli oldu.

Başkanlığını Abdullah Oğuz'un yapacağı jüride, oyuncu Kaan Yıldırım, senarist Zafer Külünk, oyuncu Özge Gürel ve DenizBank Kültür Sanat Yöneticisi Burcu Hancı yer alıyor.

İlk uzun metraj senaryolarını yazan adaylara destek vermek üzere düzenlenen yarışmanın birincisi 50 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Yarışmada ayrıca Yapım Destek Platformu hayata geçirilecek. Platformda, proje geliştirme konusunda belirli aşama kat etmiş olan kaliteli yapımların daha büyük kitlelere ulaşması için destek sunulacak.

"İlk senaryo" bölümünde birinci olan senarist platforma doğrudan katılmaya hak kazanacak. Ön elemeyi geçerek finale kalan 10 senarist ise eğitim desteğine hak kazanacak.

Senaryo yazmak isteyenler, deneyimli yönetmen ve senaristlerin yarışma kapsamında gerçekleştireceği çevrim içi etkinliklere de ücretsiz katılabilecek.

YORUMLAR
500

Kaan Yıldırım, Abdullah Oğuz, Özge Gürel, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması'nın jüri başkanı Abdullah Oğuz oldu - Son Dakika


Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin! Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!         
13:26
İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın! İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!         
13:15
Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı         
12:39
Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı         
12:34
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
13:14 İmamoğlu hakkında iddianame mi hazırlanıyor? Özdağ: Bu işi ciddiye alın!
13:09 Cenazede "cenazelik" oluyordu! Kafasına öyle bir şey düştü ki!
13:01 Bilardo salonundan haraç almaya gittiler! Alamayınca da istekalarla müşterilere saldırdılar!
12:58 2022 Erkekler Kainat Güzeli, spor hekimi Darya Kamil oldu
12:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te görüşecek
12:38 Kadın hakim, müebbet hapis cezası alan mahkumla öpüşürken kameralara yakalandı
12:36 Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi
12:34 Araba stokçularının oyununu müşteri gibi davranan polisler ortaya çıkardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 13:33:36. #1.13#
SON DAKİKA: "5. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması"nın jüri başkanı Abdullah Oğuz oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement