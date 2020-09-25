5 dilde uyarının yapıldığı semt pazarında, elle seçmekten vazgeçilmedi - Son Dakika

5 dilde uyarının yapıldığı semt pazarında, elle seçmekten vazgeçilmedi

ANTALYA'da yerleşik yabancıların alışveriş yaptığı semt pazarında zabıta ekipleri, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Farsça dillerinde maske ve fiziki mesafe uyarısında bulundu.

5 dilde uyarının yapıldığı semt pazarında, elle seçmekten vazgeçilmedi, System.String[]

ANTALYA'da yerleşik yabancıların alışveriş yaptığı semt pazarında zabıta ekipleri, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Farsça dillerinde maske ve fiziki mesafe uyarısında bulundu. Vatandaşlar ise pazar esnafının tüm uyarılarına rağmen elle seçmekten vazgeçmedi. Konyaaltı Belediyesi, yerleşik yabancıların çoğunlukla yaşadığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki semt pazarında 5 dilde uyarı yaptı. Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde yapılan anonslarda hem vatandaşların hem de pazar esnafının maske ve fiziki mesafe kurallarına dikkat etmesi uyarısında bulunuldu. Pazara kurulan zabıta noktasında Türkçe anons, zabıta görevlisi tarafından yapılırken, yabancı dillerdeki anonslar ise yine belediye personeli tarafından seslendirilerek, kaydedilen ses kaydının da hoparlörlere yönlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor.ELLE SEÇMEKTEN VAZGEÇİLMİYORVatandaşların ve esnafın tamamına yakınının maske ve fiziki mesafe kuralına uyduğu gözlenirken, yasak olmasına rağmen elle ürün seçimi ise devam ediyor. Pazar esnafının uyarıda bulunduğu vatandaşlar, esnafın çürük ürünleri poşete doldurmasından şikayetçi olduğunu belirterek, ürünü elle seçmek konusunda ısrarcı davranıyor. Bazı esnaf, ürünü seçmek konusunda ısrarcı olanların ellerine kolonya veya dezenfekten sıkarak buna çözüm buluyor.Pazar esnafından Kemal Tuncay, tüketicilere bu kuralı anlatmakta zorlandıklarını belirterek, "Anlayışsız insanlar var. Zorla seçmeye çalışanlar var. Kötü ürünler veren esnaf da var. Vatandaş da haklı ama yine de seçtirmemeye çalışıyoruz. 'Para verip, alıyorum, seçeceğim' diyenler oluyor" dedi.'PARASIZ GEL, MASKESİZ GELME' YAZARAK ÇÖZÜM BULDUK'Bir başka esnaf Ramazan Ünal, kendisinin atanamayan bir sağlıkçı olduğunu belirterek, elle seçen vatandaşları uygun dille uyardığını söyledi. Uyarılara rağmen vatandaşların seçmekte ısrarcı olduğunu anlatan Ünal, "Artık seçenleri uyarmak yerine 'parasız gel, maskesiz gelme' etiketi yazarak çözüm bulmaya çalıştık. Eliyle seçmeye çalışan bazı vatandaşlardan tepki görüyoruz" diye konuştu. Ünal, bu durumun vatandaşın alışkanlığı ve bazı esnafın çürükleri poşete doldurduğu için yaşandığına da dikkati çekti.Üzüm satışı yapan Mervan Akıncı, müşterileriyle sürekli tartıştıklarını, yapacakları bir şey olmadığını ve bu kurala herkesin uyması gerektiğini söyledi. Pazarda alışveriş yapan Kenan Gezici ise sebze meyve alırken tezgahta istediği ürünü eliyle seçip, alabildiğini, bu konuda bir uyarı görmediğini söyledi. Virüsün solunum yoluyla bulaştığını, elle bulaşmadığını öne süren Gezici, kurallara uyduğunu savundu.ZABITALAR SÜREKLİ KONTROL YAPIYOR Almanya'dan gelip Türkiye'ye yerleşen Nevin Meyer, patates gibi iyice yıkayabildiği ürünleri seçerek, aldığını belirterek, 'Alıştık artık senelerce seçerek, aldık. Patates gibi ürünleri seçerek, alıp eve gidince sirkeli suyla güzelce yıkıyorum" dedi.

Zabıta ekiplerinin uyarılarına ek olarak bir zabıta memuru bir de polis memurundan oluşan filyasyon ekibi ise tabletle pazar içerisinde gezerek, esnaf ve vatandaşların kimlik numarasından koronavirüsle ilgili herhangi bir takipleri ve karantina uygulamaları olup olmadığını kontrol ediyor. Kurallara uymayanlar hakkında da yine bu filyasyon ekibi cezai işlemi uyguluyor.


Konyaaltı Belediyesi, İngilizce, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 dilde uyarının yapıldığı semt pazarında, elle seçmekten vazgeçilmedi - Son Dakika

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