Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

1 saat önce

Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde verilen teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğunu bildirdi.

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, System.String[]
Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde verilen teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı olduğunu bildirdi.
Sendikanın Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yavuz, 2020 yılı için yüzde 3,5+3 ve 2021 yılı için yüzde 3+2,5 zam teklifinin enflasyon tahmin ve beklentilerine uygun olmadığını söyledi.
Sunulan teklifte talep edilen diğer konuların da bulunmadığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Ek göstergeden, kademe derece sınırlamasının kaldırılmasına, sözleşmeli
personelin kadroya geçmesine, kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına, gelir vergisi mağduriyetinin son bulmasına, ikramiye, yerel seçimler sonrası i? güvencesine kadar genel toplu sözleşme kapsamındaki birçok konu başlığı hiçbir şekilde teklifte dikkate alınmamıştır. Verilen teklifin tamamlanmaya, ilavelerle zenginleştirilmeye ihtiyacı var. İşveren ve emek kesimini birbirinden uzaklaştıracak bu teklifi bir kenara koyup
uzlaşmayı sağlayacak yeni bir teklif için yeterli zaman, bu teklifin maliyetini karşılayacak bütçede imkan olduğuna inanıyoruz. Biz, eski
Türkiye'nin vehimlerinden beslenen değil, yeni Türkiye'nin güvenine yaslanan bir teklif istiyoruz."
Mehmet Fatih, Memur Sen, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:11 Kaynak: AA
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