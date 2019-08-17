Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

32 dakika önce

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Sendika binasında toplanan üyeler adına açıklama yapan Memur-Sen Siirt Temsilcisi Murat Şeker, 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyetinin sunduğu yüzde 3,5 artı yüzde 3 ve yüzde 3 artı yüzde 2,5 zam teklifinin yetersiz olduğunu savundu.
Şeker, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek, dertlerini bitirecek bir teklif beklemeyi arzuladıklarını aktardı.
Memur Sen, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:27 Kaynak: AA
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