Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
Son Dakika Güncel Haber

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

1 saat önce

Samsun Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, System.String[]
Samsun Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Türk Haber-Sen Samsun Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıkulu, beraberindeki sendika üyeleriyle sendika binası önünde yaptığı basın açıklamasında, zam teklif oranlarının, hükümetin açıkladığı ekonomik hedeflerle uyumlu olmadığını söyledi.
Hükümetin sunduğu tekliflerin sendika olarak kendilerine uymadığını dile getiren Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Birilerini bilmeyiz ama bu teklif bütçeyi kurtarmaz.Yüzde 4'ler bize uymaz. Biz bütün taleplerimizin haklı gerekçelerini açıklıyor, resmi verilerle destekliyoruz. Buradan bir kere daha ilan ediyoruz. Toplu sözleşme görüşmeleri normal seyrinde ilerlemiyor. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve değer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi istiyoruz."
Türkiye Kamu Sen, Sendika, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Seçimle gelen kayyumla gidecekse sandık anlamını kaybeder
Kayyum kararı sonrası Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]