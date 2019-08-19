5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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Karaman Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:56 Kaynak: AA
Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin bir eylem gerçekleştirdi.
Sendikanın İl Temsilcisi Nedim Ünal, Cumhuriyet Parkında düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinin normal seyrinde ilerleyemediğini söyledi.
Ne yetkili konfederasyon ne de işveren tarafının konuları müzakere etmeye yanaşmadığını ifade eden Ünal, zam konusunda milyonlarca memur ve memur emeklisinin çözüm beklediğini dile getirdi.
Grup, konuşmaların ardından eylemi sonlandırdı.
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