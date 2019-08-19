Son Dakika Haberleri: 5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

49 dakika önce

Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.
Zafer Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında grup adına açıklama yapan sendikanın İl Temsilcisi Mehmet Demir, görüşmelerin 20 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.
Görüşmelerde hayal kırıklığına doğru gidildiğini ifade eden Demir, yapılan zam teklifinin kendilerini memnun etmediğini belirterek, "Gelin bir memur paketi hazırlayalım. Milyonlarca dar ve sabit gelirliyi enflasyona ezdirecek bu yaklaşımı kabul etmiyor, bu teklifi yok sayıyoruz. Kamu işveren tarafından tez zamanda mali ve diğer taleplerimizi içeren yeni bir teklif paketi sunmasını istiyoruz." çağrısında bulundu.
Türkiye Kamu Sen, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:47 Kaynak: AA
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