Son Dakika Haberleri: 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
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5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri

51 dakika önce

Karabük Memur-Sen Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin eylem gerçekleştirdi.

5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, System.String[]

Karabük Memur-Sen Temsilciliği, 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin eylem gerçekleştirdi.

Sendikanın İl Temsilcisi Zeki Öz, Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen eylemde yaptığı konuşmada, toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanarak kamu görevlileri hakem kuruluna gittiğini söyledi.

Memur-Sen olarak süreç boyunca masanın ve müzakerenin önemine inandıklarını belirten Öz, "Çözüm üretmeye odaklandık. Sürecin uzlaşmayla sonuçlanması için büyük bir özveriyle çalıştık. Süreç tıkandığı anda bile 'Gelin Hakem Kuruluna üç günlük başvuru sürecini bir güne indirelim ve müzakere sürecini iki gün daha uzatalım, masada sorunları çözelim.' dedik. Teklifimiz kabul edilmedi." dedi.

Grup, konuşmanın ardından eylemi sonlandırdı.

Memur Sen, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:44 Kaynak: AA
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